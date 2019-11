Crollo A6 | Toti: Non possiamo né smentire né confermare presenza auto

Un tratto di un viadotto, circa trenta metri della A6 Torino-Savona, è crollato. Il crollo è avvenuto sulla A6 Torino-Savona, l’Autostrada dei Fiori del Gruppo Gavio, tra l’innesto con la A10 e Altare in direzione Torino, all’altezza dell’abitato di Madonna del Monte.

Sul posto sono presenti i vigili del fuoco anche con unità cinofile.

L’autostrada A6 Torino-Savona è interrotta tra Savona e Altare, in entrambe le direzioni.

In base a una prima analisi, ancora tutta da confermare, il tutto potrebbe essere avvenuto a causa di una frana che si era riversata parzialmente sul viadotto.

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone hanno effettuato un sopralluogo sul posto e hanno parlato in Provincia dando gli aggiornamenti del caso.

Per quanto riguarda una possibile auto che potrebbe essere stata coinvolta nel crollo Toti ha detto: “C’è la segnalazione di un’auto che potrebbe essere coinvolta, ma non ci sono evidenze di questo al momento. I vigili del fuoco stanno continuando a cercare anche con le unità cinofile l’intera area che è sepolta da circa 2 metri di altezza di fango. Quindi non è facilissimo operare proprio ora che sopraggiunge la notte. Ripeto al momento non ci sono evidenze di questa automobile, per il momento non è stato trovato nulla. Ma non possiamo né smentire né confermare tale presenza”.

Al Vaglio della polizia stradale il controllo delle telecamere dei caselli di entrata ed uscita delle auto.