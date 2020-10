Covid in Liguria | 778 nuovi casi e 7 deceduti, fatti 5096 tamponi

Ci sono 778 nuovi casi Covid in Liguria in aumento rispetto a ieri. Le persone decedute con Covid sono 7, 10 in meno di ieri. Aumentano anche leggermente i tamponi che sono stati eseguiti. Diminuiscono di un’unità i degenti dei reparti di terapia intensiva e aumentano i guariti che non presentano più positività.

Ecco il bollettino completo fornito dalla Regione Liguria.

Guariti non più positivi = 9.938 (+32)

Deceduti = 1.680 (+7)

Tamponi = 399.461 (+5.096)

Casi totali da inizio emergenza = 21.359 (+778 rispetto a ieri) di cui 2.636 da screening e 18.723 in pazienti sintomatici.

Attualmente i positivi sono 9.742 (+740) di 631 (+57) in ospedale (di cui 33 UTI, -1) e 4.838 in isolamento domiciliare (+346).

I 778 nuovi casi sono così suddivisi per Asl di riferimento:

Asl1: 75 (51 contatti, 24 screening)

Asl2: 71 (37 contatto, 33 screening, 1 RSA)

Asl3: 573 (213 contatto, 327 screening, 32 RSA, 1 rientro)

Asl4: 15 (7 contatto, 8 screening)

Asl5: 44 (20 contatto, 24 screening)

Le sorveglianze attive (contatti di positivi) sono 5.380, così suddivise:

Asl1 = 876

Asl2 = 2.052

Asl3 = 1.382

Asl4 = 311

Asl5 = 759

Attualmente i positivi per residenza sono 9.742 così suddivisi:

IM = 660 (+73)

SV = 855 (+66)

GE = 5.849 (+526)

SP = 1.065 (+36)

Fuori regione = 234 (+9)

Altro o in fase di verifica = 553 (+30)

Ospedalizzati = 631 (33 UTI)

Asl1 = 43 (1 UTI)

Asl2 = 50 (2 UTI)

San Martino = 204 (12 UTI)

Galliera = 96 (5 UTI)

Gaslini = 19

Asl3 Villa Scassi = 129 (7 UTI)

Asl4 = 47 (1 UTI)

Asl5 = 43 (5 UTI).