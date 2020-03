Covid-19 | Ryanair: possibile messa a terra di tutta la flotta

Il primo obiettivo è rimpatriare tutti i clienti ed ottimizzare l’azienda per il ritorno alla normalità

La scorsa settimana, la diffusione del virus Covid-19 e le relative restrizioni ai viaggi del governo, hanno avuto un impatto significativo e negativo sugli orari di tutte le compagnie aeree del gruppo Ryanair.

Negli ultimi 7 giorni, Italia, Malta, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Austria, Grecia, Marocco, Spagna, Portogallo, Danimarca, Polonia, Norvegia e Cipro hanno imposto divieti di volo di varia entità vietando i voli da / verso paesi ad alto rischio di infezione da Covid.

Nel fine settimana, ad esempio, la Polonia e la Norvegia hanno vietato tutti i voli internazionali, mentre in altri paesi si è verificata una forte riduzione dell’ATC e dei servizi aeroportuali essenziali.

Ryanair prevede che il risultato di queste restrizioni sarà la messa a terra della maggior parte della sua flotta di aeromobili in Europa nei prossimi 7-10 giorni.

Per i mesi di aprile e maggio, Ryanair prevede di ridurre la propria capacità di posti fino all’80% e non è possibile escludere una messa a terra completa della flotta.

Ryanair sta prendendo provvedimenti immediati per ridurre le spese operative e migliorare i flussi di cassa.

Ciò comporterà la messa a terra di velivoli in eccedenza, il differimento del capitale investito e il riacquisto di quote, il congelamento delle assunzioni e delle spese discrezionali e l’attuazione di una serie di opzioni di congedo volontario, la sospensione temporanea dei contratti di lavoro e riduzioni significative dell’orario di lavoro e dei pagamenti.

Stiamo lavorando in tutti i paesi dell’UE per affrontare questo evento che è straordinario e non ha precedenti, il cui impatto e durata è, al momento, impossibile da determinare.

Il gruppo Ryanair ha una forte liquidità, con liquidità e mezzi equivalenti di oltre 4 miliardi di euro al 12 marzo.

Il nostro focus ora è sul completamento di tutto il programma di volo programmato consentito dai governi nazionali nei prossimi 7 giorni, in modo da rimpatriare i clienti, ove possibile, anche quando vengono imposti i divieti di volo e l’ATC e i servizi aeroportuali essenziali sono ridotti.

Abbiamo assistito a un sostanziale calo delle prenotazioni nelle ultime 2 settimane e prevediamo che ciò continuerà per il prossimo futuro. Continueremo a monitorare la domanda, nonché le restrizioni sui voli governativi e continueremo ad apportare ulteriori tagli agli orari, se necessario.

Michael O’Leary, Amministratore delegato di Ryanair ha dichiarato: “Alla Ryanair Group Airlines, stiamo facendo tutto il possibile per affrontare la sfida rappresentata dall’epidemia di Covid-19, che nell’ultima settimana ha causato l’imposizione di restrizioni di viaggio straordinarie e senza precedenti da parte dei governi nazionali, in molti casi senza preavviso. Stiamo comunicando con tutti i passeggeri interessati via e-mail e SMS e stiamo organizzando voli di salvataggio per rimpatriare i clienti, anche nei paesi in cui è stato imposto il divieto di viaggio. La nostra priorità è la salute e il benessere delle nostre persone e dei nostri passeggeri e stiamo facendo tutto il possibile per garantire che possano riunirsi con i loro amici e le loro famiglie in questi tempi difficili”.

“Ryanair – ha poi aggiunto Michael O’Leary – sta prendendo tutte le misure necessarie per ridurre le spese operative e migliorare i flussi di cassa di ciascuna delle nostre compagnie aeree. Ryanair è un gruppo aereo resiliente, con un bilancio molto forte e una notevole liquidità in contanti, e possiamo, con un’azione appropriata e tempestiva, sopravvivere attraverso un periodo prolungato di orari di volo ridotti o azzerati, in modo da essere adeguatamente preparato per il ritorno alla normalità, che avverrà prima o poi quando i governi dell’UE intraprenderanno azioni senza precedenti per limitare la diffusione di Covid-19”.