Costa Zena Fest, tutto sullo scivolo: regolamento e foto

Sabato 7 luglio Costa Crociere festeggia insieme a Genova il suo 70° compleanno con più di venti attrazioni ad ingresso libero.

Sarà un evento da record, perché il giorno della festa si cercherà di battere il primato mondiale della distanza più lunga “scivolata” in un’ora, scivolando sull’attesissimo maxi scivolo gonfiabile ad acqua di 340 metri installato in via XX settembre. Assicurata la presenza alle 11 di un’ospite davvero eccezionale: Diletta Leotta.

Se il taglio del nastro è alle 9.20, l’appuntamento per i genovesi e i turisti che vorranno partecipare al record è alle ore 10 all’ingresso dello scivolo, che sarà collocato tra Piazza De Ferrari e via XX Settembre.

I partecipanti avranno a disposizione spogliatoi per cambiarsi a inizio e fine dello scivolo, e buste impermeabili dove riporre gli oggetti personali e indumenti.

Lo scivolo rimarrà aperto anche dopo il record: l’ultima scivolata è infatti prevista alle ore 20. Per utilizzare lo scivolo è necessario avere almeno 7 anni ed essere alti più di 1,1 metri, mentre i minori di 12 anni dovranno essere accompagnati da un adulto.

Oltre alla scivolata, il Costa Zena Festival cercherà di battere anche un altro primato: quello per il gran pavese più lungo. Il gran pavese è la serie di bandiere tipiche della tradizione nautica, che sono già state installate lungo il percorso del festival, da via XX Settembre fino ad arrivare al Porto Antico, per un totale di 2 km e 2.070 bandierine.

Ed ecco alcune semplici norme da seguire per chi vorrà ’scivolare’ lungo via XX Settembre.

Tutti i partecipanti devono avere almeno 7 anni ed essere più alti di 1,1 mt.

Tutti coloro che hanno meno di 12 anni di età dovranno essere accompagnati sullo scivolo.

Prima di scivolare attendi il via libera da un incaricato.

La corsia che ti viene indicata è quella da usare sino alla fine del percorso.

Si può scivolare solo da sdraiati o da seduti.

Lasciati scivolare sulla rampa così da avere sufficiente velocità per arrivare il più distante possibile.

Scivola senza fermarti, evitando di rallentare l tua discesa o fermarti per aspettare un tuo amico, prendi la rincorsa portando il peso in avanti così da evitare di cadere all’indietro.

Fai attenzione alle altre persone che si trovano sul percorso, evita di urtarle o peggio farle cadere alla fine dello scivolo dove trovi l’uscita.

Se hai bisogno di aiuto, trovi diversi incaricati lungo il percorso che ti potranno aiutare.

L’ultima scivolata è alle ore 20.00.

E’ vietato accedere od utilizzare l’attrazione se si è incinta o si hanno condizioni di salute non ottimali (ad esempio: problemi di cuore, al collo, alla schiena o presenza di ferite).

E’ vietato buttarsi contro altri partecipanti. Risalire lo scivolo. Cambiare corsia di discesa e/o oltrepassare il tubolare centrale.

E’, altresì, vietato fermarsi lungo il percorso dello scivolo o sulla rampa oppure attaccarsi al tubolare o agli archi del percorso.

E’ vietato, infine, indossare calzature, occhiali, o oggetti troppo ingombranti e portare con sé del cibo.

Cosa si può indossare

Indossa quello che ti fa sentire più comodo per bagnarti, come per esempio un costume da bagno o pantaloncini con t-shirt, senza oggetti appuntiti, rivetti, cerniere a vista o altro simile.

Gli indumenti personali e le scarpe puoi riporle nelle sacche che metteremo a disposizione fino ad esaurimento scorte.

La mia famiglia e i miei amici possono guardarmi scivolare? Decisamente SI! Chiediamo solo che rimangano dietro le transenne per motivi di sicurezza.

Posso portare il mio cane o gatto? Nonostante amiamo i vostri animali domestici, per motivi di sicurezza gli stessi non sono ammessi.

Cosa succede se c’è il maltempo? Se il tempo è ritenuto pericoloso dalla direzione o dalle autorità locali, lo stesso sarà momentaneamente sospeso o nel caso peggiore definitivamente interrotto.

Per utilizzare lo scivolo sarà necessario accettare una clausola di esonero e manleva di responsabilità. “Utilizzando l’Attrazione confermi di aver letto attentamente e aver compreso il presente regolamento, di avervi aderito e di non incorrere in nessuno dei divieti sopra esposti, di godere di ottima salute e di sana e robusta costituzione, di esser consapevole dei rischi, anche di gravi infortuni e/o danni permanenti fisici ed economici che l’utilizzo dell’attrazione può comportare e di intraprenderne liberamente l’utilizzo. Confer – mi, inoltre, che il minore da te accompagnato utilizza l’Attrazione sotto la tua esclusiva responsabilità. Per- tanto esoneri e manlevi Realize S.r.l., Costa Crociere S.p.a. e Atomi Games S.r.l. (“le Società”) da ogni respon- sabilità, da ogni azione e/o pretesa in relazione a eventuali danni o infortuni derivanti, anche in capo a terzi e/o a cose, proprie o di terzi, dall’utilizzo dell’Attrazione. Esoneri e manlevi, inoltre, le medesime Società dal risarcimento dei danni a persone e/o cose di terzi, danneggiamenti alle attrezzature e/o dal rischio di smar- rimenti d’effetti personali per furto o qualsivoglia ragione e rinunci a pretendere il risarcimento di eventuali danni subiti da te stesso (o dal minore soggetto alla tua responsabilità). Ti impegni a risarcire i danni arre- cati a terzi (da te stesso o dal minore sotto la tua responsabilità) e quelli arrecati alle strutture, infrastruttu- re e/o alle attrezzature e/o effetti personali delle Società o di terzi”.