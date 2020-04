Costa Crociere e la digitalizzazione dei Centri Antiviolenza

I centri Antiviolenza della Liguria si sono riorganizzati per garantire anche a distanza tutti i servizi di ascolto, sostegno, informazioni, consulenza legale e supporto psicologico a favore delle donne grazie a un progetto di digitalizzazione dei centri, finanziato da Costa Crociere Foundation e sostenuto dall’impegno della Regione Liguria.

Dopo una prima ricognizione dei bisogni dei singoli centri da parte della Regione, Costa Crociere Foundation ha deciso di operare su tre filoni: miglioramento tecnologico, rafforzamento delle competenze digitali di operatrici e operatori dei centri antiviolenza, supporto alla comunicazione digitale.

Ogni centro riceverà un finanziamento per l’acquisto di strumenti informatici, hardware e software, necessari per garantire il servizio a distanza e il supporto di un team di esperti per rendere più efficaci la comunicazione e l’utilizzo degli strumenti digitali messi a disposizione.

“Sono molto grata a Costa Crociere Foundation per aver promosso questa iniziativa” dichiara Ilaria Cavo – Assessore alle Pari Opportunità di Regione Liguria “Per noi è importante che i centri antiviolenza possano continuare a garantire il proprio supporto a tutte le donne che si trovano in difficoltà, proprio in questo momento in cui rischiano di trovarsi tra quattro mura con l’autore dei maltrattamenti e di avere quindi necessità di contatto con gli operatori attraverso gli strumenti digitali.”

L’intervento sarà rafforzato da una campagna di comunicazione, finanziata da Costa Crociere Foundation, con l’attivazione di uno spot TV e social network con l’hashtag #NonSeiSola. È infatti fondamentale che le donne sappiamo che i centri antiviolenza sono sempre attivi anche in questo periodo e abbiano la possibilità di contattarli in maniera rapida e sicura, soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà.

“Sono estremamente lieto che la Costa Crociere Foundation possa portare un aiuto concreto alle donne vittima di violenza domestica e familiare in un momento di particolare emergenza in cui è fondamentale che arrivi loro il messaggio di non essere sole e, anzi, di poter chiedere e ricevere supporto” ha dichiarato Neil Palomba Direttore Generale di Costa Crociere. “Questo progetto rientra nella missione della nostra Fondazione di intervenire su problemi sociali e di essere vicini al territorio in cui operiamo, e in primissima alla Liguria che è’ la nostra casa”