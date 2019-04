Cosenza-Spezia, prevendita attiva per la trasferta

Lo Spezia Calcio comunica che è attiva la prevendita dei tagliandi per la sfida contro il Cosenza, 34° turno del campionato Serie BKT ’18/’19, in programma alle ore 21:00 di lunedì 22 aprile sul terreno dello stadio ‘San Vito-Gigi Marulla’.

SETTORE OSPITI

Intero € 13

Punti vendita Vivaticket La Spezia e Provincia:

-Durlindana, Via Picedi, 18 – La Spezia (SP)

-Fantoni Service, Corso Cavour, 339 – La Spezia (SP)

-Infotech, via Nino Bixio, 24/26 – La Spezia (SP)

-Silvia Viaggi, via Sarzana, 18 – La Spezia (SP)

-Tabaccheria Briselli, Piazza Garibaldi, 16 – Santo Stefano Magra (SP)

Tagliandi acquistabili anche in modalità online sul sito www.vivaticket.it

Biglietti del SETTORE OSPITI disponibili fino alle ore 19:00 di domenica 21 aprile. Non necessario alcuno strumento di fidelizzazione (no Fidelity Card/Supported Card). Il giorno gara non sarà possibile acquistare il biglietto presso i botteghini dello Stadio “San Vito-Gigi Marulla” di Cosenza.