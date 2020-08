Cosa sapere sull’eau de parfum da donna 5th Avenue NYC di Elizabeth Arden

Il successo di un marchio è legato indiscutibilmente alla personalità del proprio fondatore. Il marchio Elizabeth Arden, ad esempio, rappresenta perfettamente la storia di Florence Nightingale Graham. Il marchio nasce nel 1910 sulla mitica Fifth Avenue di New York dove viene lanciato il primo prodotto, una crema per il viso studiata con un collega farmacista, che ottiene subito un grande successo.

Il suo salone dalla porta rossa comincia ad avere una lunga fila di clienti, ammaliate dall’ambiente lussuoso e curato: l’idea alla base di ogni singolo salone Elizabeth Arden è quella infatti di ricreare una sensazione di intima accoglienza, e per fare questo Elizabeth ama curare in ogni dettaglio l’arredamento dei suoi saloni con mobili d’epoca e tocchi di rosa intenso, il suo colore preferito. Durante la seconda guerra mondiale il brand sviluppa su specifica richiesta dell’esercito americano un rossetto di un colore coordinato alle uniformi delle donne nelle forze armate.

Ormai negli anni ’30 e ’40 si afferma il successo di Miss Arden: i suoi saloni si trovano nella maggior parte delle capitali della moda, nel 1946 il prestigioso TIME le dedica la copertina e il suo è il primo brand a essere pubblicizzato nell’industria cinematografica.

Inoltre, il suo profumo Blue Grass – nato nel 1934 e tutt’ora sul mercato – viene considerato il primo profumo lanciato sul mercato americano. Oggi l’azienda è tra le più conosciute ed apprezzate al mondo e da anni propone una vasta gamma di profumi, spesso creati insieme alle celebrities come ad esempio il profumo Elizabeth Arden 5th Avenue. Si tratta di un Eau de Parfum da donna di carattere Orientale Floreale.

Lanciata sul mercato nel 2013, questa fragranza è elegante e seducente ed è in grado di catapultarci al centro della città che non dorme mai, New York, per apprezzarne le strade, le vetrine, i club esclusivi e il suo stile di vita tante volte sognato, pieno di classe, glamour, sempre attento all’alta moda.

Un profumo la cui piramide olfattiva inizia con un picco fruttato, di bergamotto, pesca e mela, note sia dolci che fresche, che creano un’enorme atmosfera di femminilità. Successivamente, si fa strada un cuore floreale e sexy, grazie a gelsomino, peonia e fiore di prugno, elementi essenziali sulla scia di questa fragranza che si combinano con la dolcezza del ribes nero, un aroma selvaggio e molto sensuale. Per finire, questa serie di note si posa su un letto caldo e seducente, con note come la vaniglia e l’ambra.

Molto amata è anche la sua boccetta che simboleggia un grattacielo nel cuore di New York e segue le stesse linee della classica 5th Avenue, ma questa volta include una combinazione di nero e oro, che denotano lusso e opulenza. Si tratta, dunque, di una fragranza perfetta per una donna libera che vive a suo piacimento, civettuola e stilisticamente perfetta, con una passione per la moda e le tendenze, quella che oggi chiameremmo una “it girl”.