Corteo a Genova, protesta lavoratori Riparazioni navali: i bacini restino dove sono

Assemblea e corteo dei lavoratori delle Riparazioni navali questa mattina a Genova. Al varco portuale delle Grazie i manifestanti hanno bloccato brevemente la strada in piazza Cavour causando disagi al traffico per dirigersi poi in corteo verso Palazzo San Giorgio.

La protesta è contro l’ipotesi di spostamento dei bacini per la creazione di una viabilità ordinaria e di una ciclabile che unirebbe il Porto Antico con la Fiera di Genova.

I sindacati hanno mostrato le loro perplessità sottolineando che “il mercato navale non aspetta bacini nuovi e spostamenti, va dove c’è spazio. I bacini ci sono, i bacini sono qua, cerchiamo di investire sulle Riparazioni navali. Le alternative a Genova non ci sono”.

I lavoratori delle Riparazioni navali, secondo quanto riferito, sono stati poi rassicurati dal presidente dell’Autorità di sistema portuale Paolo Signorini in merito alle indiscrezioni di un possibile spostamento.

“Signorini – ha spiegato al megafono il segretario genovese della Fiom Stefano Bonazzi- ci ha detto che per quanto riguarda l’Autorità portuale, cioè coloro che governano il porto, le Riparazioni navali non si toccano e che nel prossimo piano regolatore portuale verrà garantita la missione dell’area, non verrà toccato uno spillo anzi verrà potenziata.

Noi gli abbiamo anche dato il suggerimento di tombare tutta l’area dello yacht club e dei circoli sportivi visto che si tratta di un’area industriale e questo ci consentirebbe di avere uno spazio in più”.

Sindacati e lavoratori chiedono, però, anche una dichiarazione ufficiale: “Quello che ha detto a noi venga detto alla città. Adesso rientriamo al varco in corteo e incassiamo queste dichiarazioni ma restiamo pronti alla mobilitazione”.

La protesta di questa mattina era stata convocata da Fiom, Fim e Uilm dopo le notizie di stampa, mai smentite, di un incontro avvenuto venerdì tra il sindaco di Genova Marco Bucci e alcuni industriali del porto per vagliare la possibilità di un trasferimento delle riparazioni navali per consentire di creare una viabilità ordinaria a collegare il Porto antico e la Fiera.