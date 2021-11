Corsa | Domenica 16 gennaio torna l’atteso “Trail di Portofino”

Il Monte di Portofino è una “gemma geologica” incastonata fra la Riviera Ligure e il blu del mare

Blu, non azzurro, perché il suggestivo promontorio si allunga in maniera inconfondibile verso le profondità del Mar Ligure.

Quest’anno, dopo il travaglio dello spostamento della data a causa dei noti problemi di Pandemia, torna il “Trail di Portofino”; gli organizzatori stanno moltiplicando gli sforzi per rendere l’edizione 2022, in programma domenica 16 gennaio, ancora più bella e rivolgono un appello ai partecipanti perché accorrano numerosi anche nel profondo significato di rinascita del trail dopo un periodo sofferto dal punto di vista generale, non solo sportivo.

I trailer saranno protagonisti di una rinascita vera e propria. Quale migliore occasione per correre a mente libera, con la gioia di panorami da favola? Il trail di Portofino è vita: inoltrarsi a piedi nel territorio è come scoprire panorami che cambiano a ogni versante. Dalle scogliere a picco, dai torrioni in puddinga, la classica pietra del Monte, si passa ai canaloni ombrosi dove crescono piante tipiche di ambiente alpino come la genziana; dagli ulivi delle fasce tipiche del clima ligure si va addirittura alle piante grasse dei versanti assolati e aspri dove il sole batte tutto l’anno.

Qualche magnifica occasione, ritagliata sulle ambizioni dei migliori trailer, se non il percorso del tredicesimo trail di 23 chilometri del 16 gennaio prossimo? Da Santa Margherita Ligure (ore 9) a Nozarego, quindi verso località Gave, fino alla magnifica località Pietre Strette (465 m s.l.m.).Da lassù ecco la discesa verso l’incantevole Chiesa di San Rocco di Camogli. Di nuovo su in salita verso Semaforo Nuovo, Toca, fino a raggiungere l’incanto della spiaggia di San Fruttuoso, dove qualcuno, giornata permettendo, potrebbe anche concedersi un bagno fuori stagione. Si risale, e poi si corre sulla cornica panoramica che fa toccare luoghi paradisiaci come Costa della Pineta, Olmi, fino all’arrivo a Santa Margherita.

Volete che non ci si possa già iscrivere? Organizza l’Atletica Due Perle con la collaborazione dei comuni di Portofino, Rapallo e Santa Margherita Ligure. In contemporanea si svolgeranno “Ritorna la più bella” e “Marcia Arcobaleno”.

DANILO MAZZONE

(Giornalista ed ex Atleta)