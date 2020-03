Coronavirus | Tweet Lady Gaga per punto stampa della Regione Liguria

In un suo tweet Lady Gaga ha citato il punto stampa di domenica scorsa della Regione Liguria fatto in sala trasparenza e trasmesso in diretta su Facebook.

Alla conclusione dell’intervento del sindaco Marco Bucci è partita la suoneria di un cellulare con il motivo di Stupid Love, l’ultimo singolo proprio di Lady Gaga.

“Ed è per questo che faccio musica”, ha twittato oggi la pop star condividendo il momento in cui la musica parte e scrivendo “In Italia c’è stata una riunione sul Coronavirus e #StupidLove ha iniziato a suonare accidentalmente dal telefono di qualcuno”.

A council in Italy held a meeting regarding the Coronavirus, and #StupidLove accidentally started playing from someone’s phone 😂

You can watch the official video here (@ 22:56mins): https://t.co/vrX1TxLDBR pic.twitter.com/jmg9OLMHcQ

— Gaga Media 💗 (@GagaMediaDotNet) March 1, 2020