Coronavirus | Sono 11 le vittime in Italia, 320 i contagiati

Salgono drammaticamente a 11 le vittime accertate per il Coronavirus in Italia.

Le ultime quattro vittime sono un 84enne di Nembro, in provincia di Bergamo; un uomo di 91 anno di San Fiorano; una donna di 83 anni di Codogno, entrambi in provincia di Lodi ed una donna di 76 anni che era stata ricoverata in rianimazione a Treviso per complicanze respiratorie.

Secondo quanto riferito dal commissario straordinario Angelo Borrelli i contagiati in Italia sono 322, di cui tre in Sicilia.

In tutto il mondo alle ore 00.30 di mercoledì 26 febbraio, sono 80.413 i contagiati; 2.708 le persone decedute e 27.904 quelle guarite.

C’è anche un primo caso di coronavirus a Barcellona. Si tratta di una donna italiana 36enne che era appena rientrata da un viaggio in Italia tra Bergamo e Milano.

Mentre sono italiani provenienti da Bergamo i due contagiati registrati in Tirolo.

L’albergo di Innsbruck, dove lavora la donna, è stato messo in isolamento. La coppia, attualmente in quarantena in un ospedale di Innsbruck, era arrivata in Tirolo in auto.

Nelle regioni dove è attiva l’emergenza sono state fermate tutte le gite scolastiche fino al 15 marzo.

“Disinfettante per le mani in tutti gli uffici pubblici e pulizia di bus e metro”. E’ quanto prevedono le misure disposte dal modello di ordinanza su Coronavirus che il Governo ha preparato per le Regioni fuori dall’area del contagio.

Stop di 28 giorni alle donazioni di sangue per chi è stato dopo l’1 febbraio nei comuni in quarantena per il coronavirus.

Sospesi test per la patente in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna.

La mappa del contagio: https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6