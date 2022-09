Cornigliano, traffico e incidenti sulla viabilità normale

La situazione in autostrada

Mattinata di traffico intenso sulla viabilità ordinaria genovese. Due anche gli incidenti, due tamponamenti che si sono verificati nella zona di Cornigliano.

Il primo, tra due mezzi pesanti, è avvenuto intorno alle otto, alla fine della Guido Rossa. Il secondo, dopo le 8,40, poco lontano in via San Giovanni d’Acri.

Traffico e code anche in autostrada. Nel savonese, si è verificato un incidente, senza feriti, tra due mezzi pesanti, intorno alle 8.30. sono le 8,30 circa quando si scontrano due camion. Inevitabile la coda e rallentamenti tra il bivio A10/Inizio Complanare Savona e Albisola per via dell’incidente.

In A7, viene segnalata anche una coda a tratti, di prima mattina, in direzione sud, tra il casello di Bolzaneto e il bivio A7/A12 e coda per traffico intenso in uscita al casello di Genova Bolzaneto.

Aggiornamento ore 10.00

Risolto il traffico in A7.

Sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia, dal Km 36.4 in direzione Genova, coda di 1 km tra Albisola e Celle Ligure per lavori.