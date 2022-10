Coppa Italia, la Pro Recco vince il derby contro il Quinto

La stagione della Pro Recco comincia come era terminata, con una vittoria: a farne le spese è il Quinto, battuto per 6-12 nell’esordio del girone B di Coppa Italia. A Bogliasco mister Sukno concede spazio a tre ragazzi del settore giovanile, lancia i volti nuovi Iocchi Gratta e Fondelli e lascia a riposo gli altri nazionali reduci dagli Europei di Spalato.

Il primo gol stagionale dei biancocelesti lo mette a segno Aicardi che pareggia in avvio il rigore siglato da Mijuskovic.

Poi è dominio Pro Recco che a metà del secondo tempo va sull’1-4 con le reti di Rossi, Figlioli e Iocchi Gratta; Negri tra i pali chiude ogni tentativo degli avversari, ma il Quinto ritrova la via del gol dopo oltre tredici minuti di digiuno con Mijuskovic, in superiorità, quando mancano 90 secondi dal cambio campo. C’è ancora tempo però per vedere i biancocelesti andare a segno altre due volte prima della sirena: Fondelli su rigore e Hallock, con l’uomo in più, a deviare al volo sotto porta per il 2-6 che chiude il parziale.

Vantaggio che i ragazzi di Sukno aumentano nel terzo tempo con la rete di Marini che vale il 5-10 con cui le squadre nuotano verso gli ultimi otto minuti di gioco. Figlioli su rigore conquistato da Rossi e Hallock, con l’uomo in più, portano i biancocelesti sul 5-12 a metà quarto mettendo in frigo il match.

Domani la Pro Recco ritorna in vasca: alle 9 contro il Bogliasco, alle 15:30 contro Catania.

Quinto

Massaro, Massa, Di Somma, Villa, Molina 1, Ravina, Fracas 1, Nora, Figari, Mijuskovic 4 (2 rig.), Gitto, Gambacciani, Valle. Allenatore: Bittarello.

Pro Recco

Girasole, Loncar 1, Iocchi Gratta 1, Figlioli 3 (1 rig), Younger 1, Fondelli 1 (rig.), Marini 1, Echenique, Rossi 1, Velotto, Aicardi 1, Hallock 2, Negri. Allenatore: Sukno.

Arbitri: Pinato e Ricciotti.

Parziali: 1-3, 1-3, 3-4, 1-2

Superiorità: Quinto 4/7 + 2 rigori, Pro Recco 8/13 + 2 rigori.

Uscito per limite di falli Massa (Q) nel IV tempo.

Girasole (PR) in porta dal quinto minuto del IV tempo; Valle (Q) in porta dall’inizio del IV tempo.