Controlli sul lavoro a Sanremo, gestore night multato: 10 dipendenti senza contratto

Da un controllo effettuato dai carabinieri, un night di Sanremo è risultato non in regola con i dipendenti.

Il controllo ha evidenziato con le dipendenti, una decina in tutto, erano sprovviste del permesso di soggiorno e del contratto di lavoro.

Il gestore del locale è stato denunciato e gli è stata elevata una sanzione amministrativa da 30 mila euro.

L’intervento è avvenuto a margine di un’operazione di controllo del rispetto delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro e della regolarità di assunzione dei dipendenti.

I carabinieri, a proposito di tali controlli, hanno anche denunciato il titolare di un ristorante in costruzione e l’impresario che stava eseguendo i lavori, per non aver adottato le misure di sicurezza previste dalla legge, all’interno del cantiere elevando sanzioni per circa diecimila euro.

E’ stata, anche sospesa l’attività di un negozio, al cui interno erano presenti lavoratori non in regola, privi di contratti o assunti con contratti non registrati.