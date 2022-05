Controlli serali interforze nei locali spezzini

Ieri sera, venerdì 13 maggio, è stato effettuato un servizio straordinario interforze di controllo agli esercizi pubblici. Tale controllo ha visto la partecipazione del personale della Squadra di Polizia Amministrativa della Questura spezzina. Ma anche dei militari dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, operatori della Polizia Municipale e della locale ASL.

I controlli, eseguiti fino a tarda serata, hanno interessato diverse aree dal centro cittadino, dell’umbertino, e si sono estesi fino alla periferia locale.

Sono state diverse le sanzioni elevate. tra queste, quelle che hanno interessato un pubblico esercizio del centro città per violazione della normativa sull’impatto acustico e alla diffusione musicale.

Nel corso della serata, durante il controllo presso un ristorante in zona Pitelli, personale dell’ASL, verificava la carenza delle condizioni igienico sanitarie e dei requisiti strutturali. Procedeva così alla sospensione dell’attività di ristorazione fino alla rimozione delle non conformità accertate, e ad applicare una sanzione amministrativa di 3.000 euro.

In tarda serata i controlli interessavano alcuni pubblici esercizi della zona dell’umbertino. In particolare durante l’attività posta in essere in un locale di corso Cavour. Qui l’intervento del cane antidroga della Polizia Municipale permetteva il rinvenimento di sostanza stupefacente.

Tale sostanza è stata sequestrata per violazione amministrativa dell’art. 75 del DPR 309/90 a carico della titolare del predetto locale.