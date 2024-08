Controlli intensificati nella Provincia di Savona: la prima settimana di agosto in cifre

Sicurezza estiva: 2.000 controlli, 2 arresti e 28 denunce

Nella prima settimana di agosto, la Questura di Savona ha messo in campo un piano straordinario per garantire la sicurezza di residenti e turisti.

L’obiettivo è assicurare un’estate tranquilla e protetta, con un aumento significativo dei controlli e delle operazioni di prevenzione in tutta la provincia.

Durante la settimana, le Volanti della Questura di Savona, il Commissariato di Alassio e il Reparto Prevenzione Crimine “Liguria” di Genova hanno lavorato in sinergia per intensificare le attività di sorveglianza. In totale, sono state identificate oltre 2.000 persone e controllati 600 veicoli. Questo sforzo ha portato a 2 arresti e a 28 denunce all’Autorità Giudiziaria per vari reati.

Provvedimenti di prevenzione e misure adottate

Il Questore di Savona ha adottato diverse misure di prevenzione per migliorare la sicurezza pubblica. Tra i provvedimenti più significativi c’è il Divieto di accesso ad aree urbane (D.Ac.Ur.), applicato a un 22enne con un lungo elenco di precedenti penali, tra cui ricettazione e spaccio di sostanze stupefacenti. Questo provvedimento gli vieta l’ingresso in pubblici esercizi e locali di intrattenimento per tre anni.

In aggiunta, sono stati notificati due ammonimenti per violenza domestica e un avviso orale per comportamenti violenti o pericolosi. Queste misure mirano a prevenire situazioni di conflitto e a mantenere l’ordine pubblico.

Il bilancio delle operazioni

Le operazioni della settimana hanno dimostrato l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire una stagione estiva sicura. Con oltre 1.200 persone identificate e 280 veicoli controllati, il lavoro svolto ha avuto un impatto significativo nella prevenzione dei crimini e nella gestione delle emergenze.

Il Questore di Savona e le forze dell’ordine continueranno a monitorare e a rafforzare i controlli nel corso delle prossime settimane, mantenendo alta l’attenzione sulla sicurezza pubblica.

Un impegno costante per la sicurezza

Le autorità locali sono determinate a proseguire con l’intensificazione dei controlli e delle attività preventive per garantire che tutti possano godere di un’estate serena e senza incidenti. L’impegno della Polizia di Stato è volto a garantire un ambiente sicuro per tutti, attraverso operazioni regolari e una vigilanza costante.

Per rimanere aggiornati sulle ultime notizie e sui controlli in corso, è possibile seguire le comunicazioni ufficiali della Questura di Savona.