Controlli anticrimine e antidroga alla Spezia con il cane poliziotto Leone

Nella serata di ieri alla Spezia sono stati effettuati vari controlli anticrimine e antidroga da parte del personale della Questura unitamente alle Unità Cinofile antidroga di Genova.

Nell’ambito del servizio, che dal centro città è stato esteso al quartiere Umbertino e nella zona della stazione ferroviaria, sono state controllate oltre 30 persone e diversi esercizi pubblici, effettuando il rinvenimento di modiche quantità di sostanze stupefacenti in diverse zone della città grazie al fiuto del cane Leone dell’unità cinofila.

Verso le ore 21.00, in Piazza Brin, il cane Leone fiutava da prima la presenza di sostanza stupefacente occultata negli anfratti delle colonne dei portici e poco dopo sotto la pedana della giostra per bambini posizionata vicino ai portici.

In entrambe le circostanze veniva rinvenuta e sequestrata della sostanza del tipo hashish per complessivi 10 grammi.

Percorrendo via Fiume, il cane localizzava altra sostanza stupefacente che veniva recuperata e sequestrata dagli agenti per complessivi 5 grammi.

Il cane poliziotto Leone segnalava, in via Vanicella la presenza di sostanza stupefacente in possesso un giovane 21enne spezzino che consegnava agli operatori 5 grammi di hashish, detenuto per uso personale.

Il giovane veniva quindi segnalato alla locale Prefettura quale assuntore ai sensi dell’art.75 Dpr 309/90.

Nella tarda serata, ancora in azione Leone che individuava tracce di stupefacenti all’interno di un bagno di un locale pubblico in via Della Canonica.

Anche in questa circostanza gli agenti, dopo aver svitato il raccordo in plastica che racchiude la guarnizione di scarico del water, rinvenivano, accuratamente occultato, un involucro di plastica trasparente contenente circa 12 grammi di hashish che veniva sequestrato.