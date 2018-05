Contratto per il Centro Ovest proposto da Lega-FI a M5S: evitare il commissariamento

“Il territorio non può più aspettare perché ha bisogno di un governo per portare avanti i progetti condivisi nell’interesse dei cittadini di Sampierdarena e San Teodoro. Visto e considerato che il termine ultimo per la votazione del presidente del Municipio è sabato 19 maggio, proponiamo nuovamente ai consiglieri eletti del M5S di sottoscrivere insieme il ‘Contratto per il Centro Ovest’ e di avviare i lavori della nuova amministrazione per scongiurare l’ipotesi commissariamento”.

Lo hanno dichiarato oggi i consiglieri del centrodestra (Lega, Forza Italia e Lista Bucci) eletti al Municipio Centro Ovest.

“Come centrodestra del Municipio Centro Ovest – hanno spiegato i consiglieri – ci assumiamo, davanti alla cittadinanza, l’impegno formale e concreto di includere nel nostro programma di governo municipale i 6 punti proposti nei giorni scorsi dal M5S direttamente al Comune, che ovviamente saranno portati avanti con i consiglieri pentastellati attraverso un dialogo costruttivo, nel tempo e congiuntamente.

Ciò significa che siamo disponibili a sottoscrivere insieme al M5S anche mozioni e ordini del giorno, in particolare sui seguenti temi (da loro già indicati e da noi già in gran parte sostenuti in campagna elettorale).

1. Sollecitare il Comune di Genova nella stesura di una nuova legge elettorale per i Municipi, proponendo una bozza di modifica, che dovrà essere elaborata nella competente Commissione municipale anche secondo le indicazioni dei consiglieri pentastellati.

2. Difendere il piccolo commercio di vicinato con la richiesta di forti misure compensative a fronte di eventuali future aperture di nuovi centri commerciali sul nostro territorio, che comunque sono da scongiurare.

3. Sollecitare il Comune di Genova e gli altri enti competenti a effettuare tempestivi controlli di prevenzione (possibilmente entro 3 giorni) sui requisiti edilizi-urbanistici, idoneità igienico-sanitaria, normative sicurezza e anti incendio, in caso di nuove aperture di attività di somministrazione alimenti e bevande nel Centro Ovest.

4. Richiedere all’amministrazione Bucci l’istituzione di Patti d’Area non solo in via Buranello, ma anche in altre zone (da individuare insieme ai consiglieri M5S) di interesse commerciale per il territorio.

5. Richiedere all’amministrazione Bucci l’apertura di un tavolo di confronto con Anas, Autostrade, Autorità portuale, in cui sia prevista la partecipazione, a pieno titolo, del Municipio e dei rappresentanti dei Comitati sul territorio per ridefinire il progetto di Lungomare Canepa, per preservare la rampa di accesso di via Cantore alla Sopraelevata e per analizzare la possibilità di sfruttare, per il transito dei mezzi pesanti, la viabilità portuale secondo il progetto presentato dal M5S.

6. Sollecitare il Comune di Genova a modificare l’orario di apertura delle sale pubbliche da gioco nel Centro Ovest, limitandolo solo dalle 9 alle 12 e dalle 18 alle 22,30″.