Continua Kids Club negli Uci Cinemas con “Shaun vita da pecora”

Continua la rassegna Kids Club negli Uci Cinemas con “Shaun, Vita da Pecora. Farmageddon. Il Film.”

Domenica 27 ottobre in 35 multisale del Circuito UCI sarà proiettato un film per bambini. a soli 3 euro. La tariffa è valida anche per gli adulti.

Negli UCI Cinemas continua KIDS CLUB, la rassegna settimanale nell’ambito della quale tutte le domeniche a partire dalle ore 11 viene proiettato un film per bambini al prezzo speciale di soli 3 euro. La tariffa è valida anche per gli adulti. Il 27 ottobre il protagonista della rassegna sarà Shaun, Vita da Pecora – Farmageddon – Il Film, il lungometraggio animato diretto da Will Becher e Richard Phelan e distribuito da Koch Media. Stavolta la pecora birichina Shaun si troverà invischiata con LU-LA, una piccola aliena piena d’energia alla ricerca della strada verso casa.

Le multisale UCI in cui KIDS CLUB è proiettata sono: UCI Ancona, UCI Arezzo, UCI Showville Bari, UCI Curno (BG), UCI Bicocca (MI), UCI Bolzano, UCI Cagliari, UCI Luxe Campi Bisenzio, UCI Meridiana Casalecchio di Reno (FC), UCI Certosa (MI), UCI MilanoFiori, UCI Firenze, UCI Fiumara (GE), UCI Fiume Vento, UCI Parco Leonardo (RM), UCI Lissone, UCI Cinepolis Marcianise, Multisala Gloria by UCI Cinemas, UCI Luxe Marcon (VE), UCI Mestre, UCI Moncalieri, UCI Montano Lucino, UCI Casoria (NA), UCI Orio, UCI Palermo, UCI Perugia, UCI Pesaro, UCI Pioltello, UCI Porta di Roma, UCI Reggio Emilia, UCI Romagna Savignano sul Rubicone, UCI Roma Est, UCI Torino Lingotto, UCI Verona, UCI Villesse.

TRAMA: SHAUN, VITA DA PECORA – FARMAGEDDON – IL FILM

Shaun è una pecora intelligente e birichina, che saprebbe come divertirsi e vivere sempre nuove avventure, in compagnia dei suoi compagni e delle sue compagne d’ovile, se non fosse per il cane del fattore, che non fa che appendere cartelli che le vietano qualsiasi attività. Ma un’avventura letteralmente dell’altro mondo sta per coinvolgere Shaun e Bitzer, il cane pastore: lo sbarco sulla Terra della tenera e scatenata LU-LA, una piccola aliena. Shaun dovrà fare appello a tutta la sua astuzia per proteggere la nuova amica dall’agente del governo che la insegue e per rimandarla sana e salva sul suo pianeta.