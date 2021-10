Consiglio regionale: minuto di silenzio per vittime alluvione 2011 nello Spezzino

Stamane la seduta del consiglio regionale della Liguria si è iniziata con un minuto di silenzio per commemorare le 13 vittime dell’alluvione che il 25 ottobre 2011 colpì lo Spezzino.

La richiesta è arrivata in apertura di seduta dal consigliere del Pd, Davide Natale, ed è stata accolta dal presidente dell’Assemblea legislativa Gianmarco Medusei (Lega).

“Sono passati dieci anni e da quel giorno nulla è più come prima per la nostra provincia e non solo. Dal consiglio regionale giunge un atto di testimonianza e vicinanza: anche dal nostro impegno possono diminuire i rischi e le tragiche conseguenze che in quella bruttissima giornata colpirono la nostra terra”.

Anche gli assessori della giunta Toti si sono uniti al ricordo delle vittime e dei tragici eventi di dieci anni fa.