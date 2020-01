Conclusi i casting per il film tutto ligure Mondi Paralleli

Ultima giornata di casting per “Mondi Paralleli”.

A Villa Bombrini ascoltati sabato altri 120 candidati.

Sono oltre 250 in totale le persone che sono riuscite a farsi “schedare” per il film durante i due appuntamenti a Genova, per i tanti che sono arrivati tardi e hanno trovato il cancello chiuso l’invito è a seguire il progetto sui social network dove nel caso saranno aperti nuovi casting durante i lavori, saranno messi gli avvisi.

I cancelli sono stati aperti alle nove, ma alle 8 e un quarto c’era già gente in attesa alla ricerca di un posto, anche piccolo, per questa produzione tutta ligure che inizierà i set il 2 febbraio a Novi Ligure, ospiti del Dorian Gray bistrot che per l’occasione diventerà un noto bar della Londra vittoriana. Nella giornata odierna si sono svolti anche i casting per selezionare le make up artist che affiancheranno Jessica Iaci durante la produzione. La prova finale consisteva nell’applicazione di baffi e invecchiamento dei volti.

“Mondi Paralleli, prigionieri del Tempo” é un film d’avventura con reali riferimenti storici, i personaggi che viaggeranno parallelamente attraverso due epoche differenti avranno a che fare con nomi importanti della storia, come i capitani della Genova medievale del 1200 o i geni del 1800 come il giovane Guglielmo Marconi agli arbori della sua carriera. Azione, avventura, viaggi e amori nel film che sarà prodotto dall’associazione D&E Animation con la regia di Gioele Fazzeri.

“Ho scritto Mondi Paralleli con l’idea di raccontare la storia attraverso un’avventura mozzafiato che potesse colpire grazie ad uno dei miei sogni più ricorrenti: i viaggi nel tempo. Ho scelto il 1800 come “presente” del film perché è un secolo determinante e affascinante, specialmente se si parla della Londra vittoriana, per quanto riguarda il medioevo la scelta del viaggio è stata facile, il 1285 a Genova è perfetto per passare un po’ di tempo a godersi la supremazia sul Mediterraneo. Ne vedrete delle belle, questo ve lo posso garantire” conclude l’autore Dario Rigliaco.