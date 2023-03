Concerto di solidarietà a Genova. Si è tenuto lo scorso sabato l’evento per l’Ucraina con protagonista la pianista ucraina Yulia Yurchak.

Concerto di solidarietà a Genova, dettagli.

La sera di sabato 11 marzo si è tenuto nella Chiesa del Gesù in piazza Matteotti a Genova, gemellata con la città portuale di Odessa della pianista, il concerto di solidarietà con l’Ucraina dell’organista e musicologa ucraina Yulia Yurchak, accompagnata in parte del programma dalla violinista Yesenia Vicentini, che ha brillantemente sostituito il bravo musicista genovese Damiano Baroni, purtroppo indisposto, organizzato dall’Associazione culturale Pasquale Anfossi.

Al concerto hanno partecipato il vicesindaco Pietro Piciocchi in rappresentanza del Comune di Genova, Antonio Parenti, capo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, e l’ambasciatore d’Ucraina in Italia, Yaroslav Melnyk.

Al termine del concerto l’editore e saggista Andrea Lombardi ha fatto dono alla talentuosa Yurchak, impegnata in un tour in Italia per promuovere la musica e la cultura della sua terra e per sensibilizzare il pubblico italiano sulla lotta dell’Ucraina contro l’invasione russo-putiniana, di una copia del libro “AZOVSTAL – Le fotografie di Dmytro «Orest» Kozatsky e la battaglia di Mariupol” (ITALIA Storica, Genova 2022), ricostruente in foto e testi la durissima battaglia per la città di Mariupol e l’acciaieria Azovstal, svoltasi esattamente un anno fa.

La pianista, nata a Odessa nel 1988 e che prima e durante l’esecuzione del suo programma significativo delle tradizioni e “genius loci” ucraini ha più volte ricordato il sacrificio dei combattenti ucraini al fronte, ha ringraziato sentitamente per il dono.

Una copia del libro è stata poi donata da Lombardi anche all’ambasciatore Melnyk, con il messaggio “il popolo ucraino sta lottando per la sua libertà e non solo per l’Unione Europea, ma per qualcosa di superiore, ossia l’Europa, con i suoi millenni di storia e tradizioni”.

Le prossime date dei concerti di Yulia Yurchak a Roma, presso il Pontificio Istituto di Musica Sacra, martedì 14 marzo, alle 20:30, Torino, presso l’auditorium dell’Oratorio di San Filippo Neri, il 15 marzo alle 20:45 e infine Milano, in apertura de “I Boreali Nordic Festival”, presso il teatro Franco Parenti, il 17 marzo alle 18:30.

Foto di Andrea Lombardi