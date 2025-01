Concerto con “Italian Women in Music”. Omaggio all’opera italiana il 2 febbraio alle 16 al Grand Hotel Savoia di Genova.

Silvia di Falco / Angela Ignacchiti / Palma di Gaetano

Concerto con “Italian Women in Music”, i dettagli

Soprano / pianoforte / flauto

2 febbraio 2025 ore 16 – Grand Hotel Savoia

Via Arsenale di Terra 5, Genova

In arrivo al Grand Hotel Savoia di Genova un eccezionale concerto tutto al femminile dedicato alla musica dei grandi compositori del nostro Paese.

MAGGIORI INFORMAZIONI

Domenica 2 febbraio 2025 ore 16

BREVI BIO

Italian Women in Music

Musicamica:

Giovanna Savino:

Le protagoniste dell’Opera italiana riprendono vita insieme al Trioche grazie al suo progetto ha portato le nostre tradizioni anche all’estero, confermandosi come uno dei gruppi più originali e innovativi del panorama artistico contemporaneo. Quello del 2 febbraio sarà un concerto pregno di tradizione passando dal bel canto su arie note tratte per esempio da “La serva padrona” o da “La Bohème”, fino a brani strumentali come quelli tratti dalla “Norma” o dalla “Carmen”. L’appuntamento da non perdere è fissato per. Con un programma dal titolol’evento avrà i riflettori puntati sulle tre esecutrici:(soprano),(pianoforte) e(flauto), che si esibiranno su musiche di Pergolesi, Puccini, Verdi e Bizet. Concerto organizzato dain collaborazione cone inserito nell’ambito della rassegnarealizzata con il sostegno economico diSala Royale al piano terra del Grand Hotel Savoia. Via Arsenale di Terra 5, Genovaper finalità istituzionali—>Nato nel luglio 2023 dalla passione condivisa di tre musiciste italiane provenienti da Lombardia, Puglia e Sicilia, unite dalla stima reciproca e dalla volontà di promuovere la bellezza della musica italiana in contesti nazionali e internazionali. Composto dal soprano Silvia Di Falco, dalla flautista Palma di Gaetano e dalla pianista Angela Ignacchiti, il trio è specializzato nell’esecuzione di repertori che spaziano dal Belcanto all’Opera, Operetta, fino alla canzone classica napoletana. Sin dalle sue prime performance in Festival prestigiosi in Italia e all’Estero, il Trio ha riscosso unanime consenso di pubblico e critica. In ogni concerto svolto in varie regioni d’Italia e in Francia, Croazia, Messico, Spagna, Silvia, Palma e Angela ha proposto al pubblico celeberrime pagine della musica operistica italiana, valorizzando la figura delle più famose protagoniste nate dal genio compositivo di musicisti come Verdi, Puccini, Bellini, Pergolesi, Bellini, Bizet, Arditi. Da qui il titolo del programma: “Le Donne dell’Opera”. Il repertorio, variegato e affascinante, con una forte componente di ricerca storica e culturale permette a Flauto, Pianoforte e Voce di mettere in risalto le singolari peculiarità tecniche e timbriche, donando ad ogni esecuzione varietà, ricchezza e melodia. Italian Women in Music si distingue anche per la sua sensibilità verso temi sociali: il programma “Le Donne dell’Opera” non solo celebra la figura della donna nell’opera, ma sensibilizza il pubblico sul tema della parità di genere, lanciando un forte e chiaro messaggio di uguaglianza e giustizia sociale … in Musica! Ogni membro del trio ha alle spalle una grande esperienza artistica da solista, in ensemble o in orchestra. Il Trio Italian Women in Music è pronto a continuare la sua entusiasmante attività concertistica con un tour che prevede ben 8 concerti negli Stati Uniti in aprile 2025. Grazie all’impegno artistico e sociale, il Trio si conferma dunque come uno dei gruppi più originali e innovativi del panorama artistico contemporaneo, capace di coniugare tradizione musicale italiana e attualità, divenendo ambasciatore della Musica della nostra Nazione nelle famose e prestigiose sale da concerto oltre Confine ed oltre Oceano.associazione Musicale non a scopo di lucro. Nasce nel 2004 a Genova con l’obiettivo di divulgare la cultura musicale. www.giovannasavino.it flautista genovese, Presidente dell’Associazione, vince un concorso indetto dal Comune di S. Margherita Ligure per “LA PRESENTAZIONE DEL MIGLIOR PROGETTO”. Da allora organizza i Corsi Internazionali di Alto Perfezionamento Musicale a Villa Durazzo alla rassegna di concerti SANTA FESTIVAL.