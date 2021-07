Concerti con i big della musica, Recco vola alto

Concerti con i big della musica, nel week-end. Angelo Privitera e Fabio Cinti, DallAltroMondo e P.F.M. saranno sul palco allestito in Lungomare Bettolo.

Concerti con i big della musica. L’edizione di “E/20-21 – d’estate a Recco” sarà piena di novità domani sera alle ore 21.30 prende il via – sezione “Note d’Autore” – con il concerto “Over and over again”. Il concerto sarà dedicato a Franco Battiato e al quarantesimo compleanno dell’album “La voce del padrone”. Angelo Privitera, musicista e direttore artistico degli eventi recchesi e il quartetto Artemisia accompagneranno al pianoforte la raffinata voce di Fabio Cinti.

«E’ stato un investimento importante per la città alzare l’asticella dei concerti con un cartellone ricco di appuntamenti, tra ‘prime’ e spettacoli in esclusiva, nell’ambientazione a cielo aperto di Lungomare Bettolo. Musicisti di grande spessore che sapranno conquistare un pubblico sempre più interessato agli eventi di qualità. Nel contempo. ̶ Commenta il sindaco Carlo Gandolfo. ̶ Valorizziamo la nostra eccellenza gastronomica che durante l’estate viene proposta nei ristoranti aderenti al Consorzio della focaccia di Recco, ottima comunicazione per il nostro territorio. Diamo quindi il benvenuto simbolico a tutti i turisti che stanno scegliendo Recco come meta delle loro vacanze».

Il fine settimana della rassegna nella città di Recco prosegue poi sabato 31 luglio con DallAltroMondo, omaggio a Lucio Dalla, un vero e frizzante spettacolo dedicato all’indimenticato artista bolognese. Domenica 1 agosto è la volta della P. F. M. che approda a Recco per il secondo concerto del tour per cantare “La buona novella” di Fabrizio De Andrè. Organizza il Comune di Recco, tutti gli eventi sono a ingresso gratuito con prenotazione del posto a sedere. Inizio ore 21.30. ABov

Come prenotare gli spettacoli:

– Telefonare al numero 3667804083 dalle ore 8 alle ore 20.

– Accedere sul sito www.comune.recco.ge.it

– Telefonare in Pro Loco al numero 0185722440

Tutti gli spettacoli avverranno nel rispetto delle norme COVID – 19.