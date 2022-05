Con Moby e Tirrenia, l’estate inizia prima

Per chi parte fino al 19 giugno, sconto 100% per il secondo passeggero

Il clima splendido di questi giorni ha moltiplicato la voglia di vacanze e, grazie a Moby e Tirrenia, l’estate inizia prima.

La rivoluzione del calendario è possibile grazie alla nuova, promozione delle due compagnie di navigazione. Per chi prenota e parte da oggi al 19 giugno, per partenze Moby sulle linee da e per la Sardegna, la Corsica e l’Isola d’Elba e Tirrenia da e per la Sicilia e da e per Porto Torres e sulla Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia (dal primo al 19 giugno), ogni adulto che prenoti e viaggi insieme a un altro adulto o a un bimbo fra i 4 e gli 11 anni paganti avrà il 100 per cento di sconto sulla tariffa di passaggio ponte, al netto di tasse, diritti e competenze. Ferma restando, ovviamente, la possibilità di avere eventuali poltrone o cabine a pagamento.

Insomma, l’anticipo d’estate con Moby e Tirrenia si può festeggiare sulle più belle spiagge del nostro Paese a condizioni straordinarie.

La promozione con il 100% di sconto sul secondo passeggero; il network di rotte più ricco per destinazioni ed orari. I migliori servizi di bordo, con la riapertura anche delle aree gioco amatissime dai bimbi e una straordinaria cura della ristorazione.

Qualità del cibo, con nuovi menù contraddistinti da freschezza, stagionalità e attenzione alla scelta degli ingredienti, oltre ovviamente alla riproposizione dei grandi classici più graditi dai passeggeri.

E tutto questo, per chi prenota fino al 30 settembre 2022, è cumulabile anche con la possibilità di cambiare il biglietto per tutte le volte che si vuole senza pagare penali o addirittura di “sospenderlo” fino al 31 dicembre 2023 in caso di cambiamento di programmi di viaggio.