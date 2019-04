SAVONA. 17 APR. Prosegue il Cammino sulla Via di San Martino per il noto artista albenganese Sergio Giusto. Oggi il pellegrino-ambasciatore ingauno ha completato la settima tappa del suo lungo itinerario.

“Sono partito questa mattina da Negova- ci ha raccontato Giusto- e dopo tanti chilometri di pianura sono arrivato a Leinart. Da qui, proseguendo verso Maribor, il percorso è cambiato perchè ho incotrato tanti sali e scendi fino a quando sono giunto nella periferia di Maribor. E’ una grande e bella città, la seconda per grandezza della Slovenia. Dalla periferia al centro ho dovuto fare ancora parecchi chilometri e poi finalmente sono arrivato alla Chiesa dove mi aspettava Gianfranco. Complessivamente in giornata ho percorso 35 chilometri ed è andato tutto bene: anche oggi ho avuto bel tempo e spero che vada così anche per le prossime giornate”.

Quella di Maribor è una delle più belle chiese della Slovenia. La Chiesa dei Francescani è stata costruita a cavallo tra il XIX e il XX secolo su progetto dell’architetto viennese Richard Jordan, la basilica sorge sull’ex convento dei Cappuccini e della chiesa di Madre di Misericordia, cui è consacrata. Ancora prima della realizzazione della chiesa dei francescani, venne edificato il convento a due piani che si trova nella parte meridionale della struttura ecclesiastica e che da fuori la rende ancora più imponente. La Cattedrale invece è dedicata a San Giovanni Battista.

Ieri nella sesta tappa Sergio era partito da Murska Sobota e dopo 34 chilometri era giunto a Negova, la città da cui è partito questa mattina per la tappa odierna.

Maribor, al tempo di San Martino si chiamava Marburgo sulla Drava; oggi è famosa per il celebre Castello e per il Glavni Most, il ponte principale sulla Drava, imponente, lungo quasi 300 metri. Ha più di 100 mila abitanti ed è al centro di una delle più importanti zone vinicole dell’ Europa Centrale.

Domani Giusto affronterà un’altra tappa di più di trenta chilometri che lo porterà in direzione di Celje. Per chi volesse seguire Sergio costantemente è possibile avere notizie in diretta sul suo viaggio attraverso la pagina Facebook: basta digitare www.facebook.com/sergio.giusto.50 si potrà cosi seguire l’artista ingauno giorno per giorno durante il suo cammino.

CLAUDIO ALMANZI