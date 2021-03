Come ogni lunedì, la manifestazione di #protestaligure per le strade di Genova

Come avviene, ormai, da qualche lunedì, anche oggi in circa 200 hanno dato vita al corteo di #protestaligure partito da alcuni ristoratori, ma anche gestori di impianti sportivi e palestre, titolari e lavoratori delle discoteche e dello spettacolo si sono ritrovati, tutti senza sigle sindacali e di partito per una manifestazione contro le chiusure e la mancanza di ristori.

La Liguria è in zona arancione, sono quindi vietate le proteste in forma dinamica e gli assembramenti, ma sembra che, per il momento, non ci siano state azioni da parte delle Istituzioni.

L’intenzioni dei manifestanti, dotati tutti di mascherina, è quella di fare una passeggiata per la città per sensibilizzare cittadini ed istituzioni.

Il corteo sta attraversando Genova sotto gli occhi attenti della Digos, mentre la Polizia Locale sta regolamentando il traffico.

Il percorso molto simile a quello della volta precedente De Ferrari, via XX Settembre, corso Buenos Aires, corso Torino, Foce, via Casaregis e poi, indietro, Barabino, via Diaz, via Brigata Liguria.