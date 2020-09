Coltivano marijuana, nei guai 44enne di Avegno e 52enne albanese abitante a Casarza

Ieri i carabinieri della Compagnia di Santa Margherita Ligure hanno denunciato due persone perché coltivavano piante di cannabis ad Avegno e Casarza Ligure.

In particolare, nell’entroterra di Recco sono state sequestrate, in casa di un 44enne del posto, venti piante di marijuana, alte da uno a tre metri, coltivate in vaso, una decina di barattoli in vetro con 170 grammi di marijuana e cinque provette per conservare i semi della pianta.

Alle spalle di Sestri Levante un operaio albanese di 52 anni aveva in giardino quattro piante di marijuana alte oltre un metro.

Anche queste sono state sequestrate dai carabinieri.