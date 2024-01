Citypass Amt: si trovano alla Pro Loco di Recco

Recco, nella sede della Pro Loco si rilasciano le tessere Citypass Amt per viaggiare in tutta l’ex provincia di Genova.

La Pro Loco di Recco offre il servizio di emissione della Citypass. Si può ritirare la tessera per gli abbonamenti e viaggiare su tutta la rete Genova ed in provincia.

Questa iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione con Amt, azienda di trasporto pubblico che ha autorizzato la Pro Loco a emettere abbonamenti, biglietti e carnet presso la sua sede in via Ippolito d’Aste,Sala Polivalente.

La Citypass è un vantaggio soprattutto per gli over 70 e gli under 14 residenti nel Golfo Paradiso. ueste due categorie possono viaggiare gratis su tutti i mezzi di Amt in Genova, compresi i bus che collegano la città di Genova e il territorio provinciale.

«Il nuovo sistema tariffario – afferma il sindaco Carlo Gandolfo. – Che è anche consigliere delegato di Città Metropolitana – ha suscitato molto interesse. Ogni giorno circa una quarantina di persone si rivolgono alla Pro Loco per avere informazioni o richiedere la Citypass.

Ringrazio l’Amt per averci concesso questa opportunità, che facilita soprattutto le persone più anziane, e ringrazio Luisa Capurro per l’organizzazione del servizio». ABov