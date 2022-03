Cina, lockdown a Changchun per la presenza di Omicron

Omicron torna a fare paura in Cina. Changchun, una città da 9 milioni abitanti e capoluogo della provincia cinese di Jilin, è stata messa in lockdown per contenere una nuova impennata di casi di Covid-19.

Le autorità locali hanno ordinato ai residenti di lavorare da casa.

E’ concesso ad una sola persona per nucleo familiare di poter uscire, soltanto ogni due giorni, per poter acquistare beni di prima necessità. Mentre tutti i viaggi non essenziali saranno vietati.

Inoltre la Commissione sanitaria nazionale fa sapere di 555 nuovi contagi nel Paese, di cui 397 locali e 158 di fuori.

Al totale si aggiungono anche 814 casi di contagio asintomatici che portano oltre quota mille il numero di casi odierni in Cina su 1,402 miliardi di abitanti in tutto il paese.