Chievo-Genoa, Prandelli: Restiamo concentrati

Tra i meriti di mister Prandelli c’è quello di avere portato grande positività. E allora commentare un dato positivo come la striscia di cinque partite, non accadeva dal 2015, è un punto di partenza e un indicatore di come le cose stiano girando per il verso giusto. “Sappiamo di dover lavorare molto: in settimana le cose vengono più facili… Non sono deluso per il pareggio. Sono partite che aiutano a crescere. Non avere preso gol è un dato a cui guardiamo volentieri. Dobbiamo restare concentrati perché siamo ancora coinvolti nella lotta salvezza. E’ mancato l’ultimo passaggio. Avremmo dovuto chiudere con cattiveria tre o quattro ripartenze in cui eravamo in superiorità. Siamo però stati in partita e nella ripresa abbiamo cercato di aprire il gioco puntando sulla qualità. Il Chievo ha interpretato una gara agonistica. Si è buttato su tutte le seconde palle e ci siamo adattati troppo a questa condotta. Per alzare il livello dobbiamo accorciare maggiormente con difesa e centrocampo. E’ un risultato che dà continuità al nostro percorso”.