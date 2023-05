Chiavari Vintage ’60, ’70 e ’80 musica, animazione e luna park retrò, 17 giugno in piazza Matteotti e piazza Roma

Concerti, divertimento e un luna park a tema per i più piccoli. Tutto pronto per Chiavari Vintage, l’evento organizzato dall’assessorato al turismo del Comune di Chiavari in programma sabato 17 giugno in piazza Matteotti e piazza Roma. Gonne a ruota e accessori vintage, brillantina e capelli cotonati per chi vorrà indossare look ispirandosi agli anni ’60, ’70, ’80. L’evento coinvolgerà tutto il centro storico con feste a tema anche nei locali cittadini.

La musica è la protagonista degli appuntamenti in piazza Matteotti. Sul palco si esibiranno dal vivo due band a partire dalle 18. I Beat Barons, con il loro mersey beat, riproporranno il sound che esplose a Liverpool nei primi anni ‘60 con brani dei Beatles, di Chuck Berry, di Little Richard e di Carl Perkins. A seguire il concerto dei Naim & The Soul Machine, nuovo progetto di Naim Abid già frontman dei Tuamadre: un omaggio al soul e al funk degli anni ‘70. La serata proseguirà sulle note della disco music anni ’70, ’80, ’90 con il Dj Set di Diego Picasso. Ad animare la piazza anche l’esibizione delle scuole di danza del territorio, tra cui Momas Dance Academy, Athena Academy Asd, scuola di ballo Asd Maury Sport, Asd Ginnica 2000. In corso Garibaldi l’esposizione di auto d’epoca della scuderia automoto retrò Leivi, di vespe e lambrette a cura del Vespa Club di Chiavari.

In piazza Roma, dalle 15.30 fino alle 22, sarà allestito un luna park vintage, uno spazio a misura di bambini e famiglie con attrazioni gratuite come il tiro ai barattoli, il lancio degli anelli, il bowling, il minigolf e una giostra girevole che resterà sino a domenica 18 giugno.

“Una festa che farà rivivere la magia dell’atmosfera vintage all’interno del nostro splendido centro storico, con musica e diverse performance. Una manifestazione pensata per far divertire grandi e piccini, con proposte per tutti i gusti – spiega Ilaria Solari, consigliere che ha curato l’evento – Il pubblico potrà immergersi nell’atmosfera retrò sfoggiando abbigliamento, accessori e acconciature di altri tempi”.

La direzione artistica di Chiavari Vintage è di Barbara Possagnolo, tecnica dell’Associazione Culturale Tigullio Eventi con la collaborazione di Marchetti Event.

Vi aspettiamo tutti vestiti a tema.