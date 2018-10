“Che Stress 3” di Giancarlo Ghislanzoni si è aggiudicata il Campionato Vela d’ Autunno-Jeanneau Sailing Cup 2018, che ha premiato la migliore imbarcazione in questa classifica finale che ha tenuto conto di tre appassionanti competizioni veliche: la Coppa Giorgio e Lella Gavino; la Coppa e Trofeo Dallorso e la Regata Sociale Open- Memorial Romano Caselli, organizzata nelle acque del Golfo Tigullio dallo Yacht Club Chiavari.

Questa terza tappa del Campionato è stata realizzata grazie al contributo e alla collaborazione della famiglia Caselli, che tiene sempre vivo il ricordo di Romano, tragicamente e prematuramente scomparso 18 anni fa, ma ancora oggi vivo nell’ affetto di tutti. Romano Caselli, appassionato di mare e di pesca, amava Chiavari e partecipava intensamente alla vita cittadina e alla vita del suo Circolo, divertendosi a fissare avvenimenti sportivi e conviviali e personaggi attraverso vignette, caricature e disegni da lui stesso creati. Inoltre grazie alla collaborazione di Union Yachts di Lavagna di Renato e Giovanna Fontana, importatori delle imbarcazioni Jeanneau, all’interno della Regata Sociale Memorial Romano Caselli si è tenuta anche la Jeanneau Cup 2018, raduno delle imbarcazioni Jeanneau, e terza tappa della Jeanneau Sailing Cup 2018.

Al termine della premiazione, come tutti gli anni è stato consegnato il Trofeo Memorial Romano Caselli, riconoscimento riservato a persone che hanno dedicato la propria vita al mare e alla vela. Quest’anno sono stati premiati Nino e Piero Gotelli, padre (alla memoria) e figlio, meccanici navali notissimi nel porto di Chiavari.

La terza prova del Campionato vela d’ Autunno ha avuto i seguenti vincitori.

Classe ORC. Overall: “Che Stress 3” di Giancarlo Ghislanzoni (YCC e YCI). Non Soci: “Spirit of Nerina” di Paolo Ricaldone (Varazze CN).

Classe IRC. Soci YCC: “Portifina” di Francesco Scioli (YCC). Categoria Non Soci e vincitore Overall: “Stupeficium” di Maria De Leo (ASD CUS Milano).

Classe Libera. Soci YCC: “Spruin 3” di Franco Lagomarsino (YCC). Non Soci e vincitore Overall: “Hard Rock” di Mauro e Massimo Uggè (LNI Sestri Levante).

Jeanneau: “Sansegal” di Mariangela Rivanera, che si è anche aggiudicato la vittoria della Jeanneau Sailing Cup 2018.

Questi invece i vincitori del Campionato Vela d’ Autunno. Classe Overall ed ORC1: “ Che Stress 3” di Giancarlo Ghislanzoni (Yacht Club Italiano).

Classe ORC2: “Mariel” di Federico Massari (YC Chiavari).

Classe IRC: “Stupeficium” di Maria De Leo (ASD CUS Milano).

Classe Libera: “Hard Rock” di Mauro e Massimo Uggè (LNI Sestri Levante).

PAOLO ALMANZI