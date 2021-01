Chiavari, riprendono i lavori in Corso De Michiel

Corso De Michiel, Chiavari: ripartono i lavori ai canali primari delle acque bianche.

Non sono terminati i lavori per la messa in sicurezza dei canali di deflusso delle acque piovane di corso De Michiel. Un nuovo cantiere verrà allestito da lunedì 18 gennaio 2021.

«Ripartiamo con interventi mirati per rimuove i sedimenti individuati grazie alle videoispezioni realizzate nel corso del 2020 – spiega Paolo Garibaldi, delegato Ato e al ciclo delle acque – Dall’incrocio di corso De Michiel con via Bontà, in direzione corso Garibaldi, elimineremo con appositi mezzi il materiale stratificato e solidificato negli anni, provando a riportare il condotto, di dimensioni 1.60×1 metro, alla portata massima per una lunghezza di circa 80 metri. In questo momento abbiamo solo 40 cm per il passaggio dell’acqua: una criticità davvero rilevante, per una zona così densamente abitata e ricca di attività commerciali. Per quanto riguarda la viabilità, verrà posizionato un impianto semaforico per regolare il traffico, si consiglia di utilizzare anche corso Cristoforo Colombo».