Chiavari, la volante come un’ambulanza per salvare un bimbo

Chiavari – Nel corso di una giornata ordinaria di pattugliamento a Chiavari, mercoledì scorso, gli agenti di una volante del Commissariato hanno vissuto un momento straordinario.

Durante il controllo del territorio in via Entella, sono stati raggiunti dalle urla disperate di un uomo che, correndo, portava in braccio il figlio di soli 14 mesi, vestito soltanto con il pannolino.

Senza esitazione, i poliziotti si sono immediatamente fermati.

Realizzando che il bambino stava affrontando una crisi convulsiva, hanno agito prontamente. Accompagnati dal padre di 34 anni, lo hanno fatto salire sulla volante e si sono diretti in fretta verso il Pronto Soccorso di Lavagna, dove il piccolo è stato ricoverato in condizioni critiche, classificato come codice rosso.

Dopo aver assicurato il bambino al pronto soccorso, gli agenti si sono recati presso l’abitazione della famiglia per raccogliere degli indumenti essenziali per il bambino, forniti dai familiari.

In un toccante gesto di solidarietà e umanità, ieri, Marco e Simone, i due valorosi poliziotti che hanno prontamente risposto alla chiamata di soccorso, hanno fatto visita al padre e al piccolo.

È stato un momento di gioia e sollievo, dopo l’angoscia vissuta durante la tragica esperienza.