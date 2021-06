Chiavari, Economic Forum Giannini, convegno sul banchiere

Prima edizione dell’Economic Forum Giannini, convegno dedicato ad Amadeo Peter Giannini, banchiere ed imprenditore del XX Secolo fondatore della Bank of America.

Amedeo Peter Giannini, i suoi genitori erano immigrati italiani, provenienti da Favale di Malvaro, comune nell’entroterra di Chiavari, in Liguria. Il congresso si svolgerà a Chiavari il 25 e 26 giugno ed è patrocinato da Regione Liguria e promosso dal Comune di Chiavari.

Gli incontri sono rivolti alle opportunità di ripresa del comparto turistico e ai risvolti economici legati al territorio. L’industria della Riviera di Levante è messa a dura prova dalla pandemia ancora in corso. Nei saloni nobiliari di Palazzo Rocca, si incontrano economisti, aziende, esperti, istituzioni ed associazioni per discutere, in presenza e in remoto, programmi di sviluppo futuro.

Le sessioni tratteranno temi sulle strategie promozionali messe in campo dai comuni, alle opportunità offerte dal digitale nel campo del turismo. Si parlerà sulla promozione del territorio grazie al binomio cinema e tv. E’ un momento di riflessione, confronto sul turismo locale deve affrontare le prospettive di sviluppo della società.

Il centro storico di Chiavari ospiterà la manifestazione sabato 26 giugno, a partire dalle 17.30:

Una performance che ripercorrerà i punti salienti della vita di Amadeo Peter Giannini. La Genova Liguria Film Commission e il Centro Studi Amadeo Peter Giannini sono gli organizzatori.

Le stazioni, da corso Dante, via Vittorio Veneto, piazza Matteotti, via Bighetti e il parco di Villa Rocca verrà raccontata la storia del grande filantropo di origini liguri. Ci saranno le scenografie e la presenza di attori e comparse: dalla partenza dei genitori da Favale di Malvaro. La gioventù di Giannini, da Strauss e il Golden Gate Bridge al suo grande contributo all’Italia in occasione del Piano Marshall.

«Tutto il patrimonio che Amadeo Peter Giannini ci ha lasciato – sottolinea l’assessore alla Cultura e allo Spettacolo di Regione Liguria Ilaria Cavo – nasce da una ‘vision’ che mai come in questa fase è necessario ricordare e recuperare avere per rilanciare il nostro territorio. Al comune di Chiavari va il mio plauso per aver sostenuto questo evento sottolineando, della storia di Giannini, la sua capacità di visione non solo in campo finanziario, ma anche nel campo della produzione cinematografica.». ABov