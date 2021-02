Chiavari, approvato progetto per teatro all’aperto a Villa Rocca

Arriva il via libera della giunta chiavarese al progetto definitivo per la realizzazione di un teatro open air immerso nel verde del parco di Villa Rocca.

«L’arena all’aperto ospiterà concerti, spettacoli e opere teatrali, permettendo di godere della bellezza del luogo, valorizzando il parco ed incrementandone la fruizione. 260 mila euro per la realizzazione di circa 240 metri lineari di gradinate con una capienza di 370 posti a sedere, sviluppati su 12 file, un palco in legno delimitato a sud da siepi di alloro che ricreeranno le quinte del teatro e lo separeranno da via Mafalda di Savoia: un intervento integrato nel contesto, con un’apposita illuminazione a led. Uno spazio all’aperto ancora più importante in un momento di emergenza sanitaria come quello che stiamo vivendo – spiega il primo cittadino Marco Di Capua – L’area è facilmente raggiungibile a piedi dal centro cittadino, con un ampio parcheggio attiguo. Inoltre il parco botanico, sviluppandosi su diverse altezze, offre vari punti per ammirare la città e il mare, oltre alla possibilità di visitare il tempietto pompeiano, la palazzina del tè, il cui restyling è in corso, e tutto il complesso di Palazzo Rocca».