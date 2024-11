Gli agenti del Commissariato di Chiavari ieri hanno arrestato un etiope di 29 anni per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e di porto abusivo di armi.

Nell’ambito del servizio predisposto dalla squadra investigativa del Commissariato di Chiavari, gli hanno fermato in città il giovane africano trovandolo in possesso di un coltello di 28 centimetri, di circa 38 grammi di sostanza stupefacente tra cocaina e hashish e di 1.740 euro in banconote di piccolo taglio, verosimilmente provento dell’illecita attività.

Il 29enne è stato quindi identificato e arrestato.