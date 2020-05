Che futuro avranno le granfondo dopo il Covid 19?

Oggi parliamo con il Prefetto Roberto Sgalla, presidente di Formula Bici

In diretta oggi 1 maggio alle ore 16.00

Oggi venerdi primo maggio alle 16, in diretta sulla pagina Facebook InBici Magazine e sul canale YouTube Inbici Top Channel, sarà possibile seguire la video intervista con il Prefetto Roberto Sgalla Presidente di Formula Bici, esperto di sicurezza stradale e già direttore di tutte le specialità della Polizia di Stato, al fine di poter capire quale sarà il futuro del nostro amato sport, in particolare dal punto di vista amatoriale. Non è da escludere, infatti, che dopo la pandemia di Covid-19, molti aspetti della vita quotidiana possano cambiare, così come le stesse Granfondo e numerosi eventi sportivi, che raccolgono migliaia di appassionati.