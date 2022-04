Ch. League, domani la Pro Recco in vasca a Belgrado

Da Salerno a Belgrado, è già vigilia di Champions League per la Pro Recco che domani, alle 20 in diretta su Sky Sport Uno, scenderà in vasca contro la Stella Rossa per la dodicesima giornata del gruppo B.

La trasferta in terra serba continuerà anche dopo la partita contro la squadra di Savic: sabato pomeriggio Ivovic e compagni si sposteranno da Belgrado a Kragujevac per allenarsi fino a mercoledì insieme al Radnicki.

“Come ogni partita di Champions League sarà impegnativa, dovremo essere pronti fin da subito e scendere in vasca con la testa giusta – afferma Giacomo Cannella -. Sappiamo di essere superiori e che quindi il risultato dipenderà solo da noi. La Stella Rossa come abbiamo visto all’andata è una formazione che ha ottimi tiratori con centroboa che metteranno a dura prova i nostri marcatori: per rendergli la vita difficile dovremo alzare il ritmo. Da sabato, poi, ci trasferiremo per qualche giorno a Kragujevac per allenarci con il Radnicki, una squadra che sta facendo bene nell’altro girone di Champions League: saranno test molto utili, le finali sono alle porte e le partite sono sempre meno. La squadra ha fatto bene nelle prime due finali disputate, a livello personale sono contento, io do sempre tutto in allenamento e in gara per mettermi a disposizione della squadra. Vogliamo continuare su questa strada”.

Arbitreranno l’incontro Fodor (Ungheria) e Teixido (Spagna). Delegato: Schwartz (Israele)