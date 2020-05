Centri estivi, ok da Regione Liguria. Toti: fascia 0-3 anni dimenticata da Governo

“Avevamo promesso che non ci saremmo scordati di mamme, papà e bambini. I centri estivi in Regione Liguria potranno ripartire dal primo giugno, secondo un’ordinanza che firmerò domani. Per questo sono stati stanziati 6 milioni di euro, mentre altri 3 milioni serviranno per la riapertura delle scuole paritarie”.

Lo ha dichiarato stasera il governatore ligure Giovanni Toti.

“Per quanto riguarda la fascia 0-3 anni, completamente dimenticata nel decreto del presidente del Consiglio – ha aggiunto Toti – stiamo invece lavorando per delle linee guida che adotteremo se non arriveranno quelle del Governo, assumendoci noi la responsabilità per nidi e scuole per l’infanzia.

I bimbi in queste settimane ci hanno dato grandi lezioni, adattandosi alla situazione con pazienza e senza perdere il sorriso.

Ora tocca a noi dimostrare di essere alla loro altezza: non ci dimenticheremo dei nostri bambini, nessuna famiglia rimarrà senza risposte”.