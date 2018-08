Celle Ligure, rinviate manifestazioni per Allerta Meteo

A causa dell’Allerta Meteo per Temporali sono state rinviate le manifestazioni previste a Celle Ligure per lunedì 13 e martedì 14 Agosto.

In particolare:

La manifestazione “Torsione d’insieme corpi sospesi tra corde e tessuti”, musica luci ed acrobatica a cura della Compagnia Joujoux Folies, prevista per la serata odierna, verrà proposta Mercoledì 15 Agosto (Ferragosto) alle ore 21.30 in Via Boagno.

Per quanto concerne il Concerto sull’Acqua previsto in data 14 agosto il rinvio è altresì correlato alla sua evidente complessità organizzativa (che d’altra parte lo rende unico nel suo genere, oltre che caso zero in Liguria): la gestione organizzativa dell’evento richiede almeno due giorni di condizioni meteo marine favorevoli. Al momento non è stata ancora definita la nuova data di effettuazione dello spettacolo.