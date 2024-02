Castelnuovo Magra ha una nuova area giochi inclusiva presso il Centro Sociale Polivalente realizzata con bando regionale

Il nuovo spazio all’aperto, dotato di un percorso ludico ricreativo con giochi rivolti a bambini dai 2 anni in su, è aperto a tutti. Questo spazio ha infatti un’importante funzione sociale e inclusiva, e consentirà anche ai bambini con abilità differenti di giocare e socializzare in tutta libertà.

Il nuovo parco giochi è stato realizzato riqualificando uno spazio preesistente, attrezzato con tavolini e panche, e aggiungendo nuovi e coloratissimi giochi accessibili a tutti, con pavimentazione antitrauma e rampe per renderne più fruibile l’accesso.

L’area è infatti priva di barriere architettoniche e consente a tutti i bambini di svolgere in sicurezza attività ludico-motorie che sviluppano facoltà cognitive, motorie e sensoriali, garantendo interazione, socializzazione e libertà di movimento, anche con l’utilizzo di ausili, sia per i bambini che per i loro accompagnatori.

L’intervento di realizzazione dell’area ha un valore di 25.000 euro ed è stato co-finanziato da Regione Liguria attraverso un bando aggiudicato dal Comune di Castelnuovo Magra (Settore Servizi Sociali) che ha così potuto acquistare e installare i nuovi giochi proprio grazie ai finanziamenti regionali.