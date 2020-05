L’altra notte i carabinieri della Stazione di Genova Castelletto sono intervenuti in via delle Baracche per un furto in abitazione.

Il proprietario ha raccontato di essersi svegliato ieri mattina accorgendosi che ignoti, mentre lui dormiva, si erano introdotti nell’appartamento forzando una finestra.

I ladri hanno rubato 150 euro in contanti e una borsa.

L’abitazione non è munita di sistema antintrusione e l’area non è coperta da telecamere.

I ladri sono fuggiti indisturbati.

Indagini in corso.