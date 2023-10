Caserme aperte dei vigili del fuoco anche nel Savonese

In occasione della Settimana Nazionale della Protezione Civile, il Comando Vigili del Fuoco di Savona organizza una giornata di “Caserme aperte” alle scuole e alla cittadinanza presso alcune delle sue sedi, il 13/10/2023 dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17.

Nello specifico, presso la Sede Centrale sita in via Nizza 35 a Savona, adulti e bambini avranno l’occasione di visitare il museo storico, assistere a simulazioni di interventi di soccorso. Oltre all’esposizione di mezzi e attrezzature del C.N.VV.F. e, per i più piccoli, l’A.N.VV.F. Sezione di Savona sarà presente con “Pompieropoli” predisponendo percorsi e fuochi controllati da spegnere.

All’evento saranno presenti alcune scuole del Comune di Savona, alle quali è stata riservata la mattinata dalle 9 alle 12, mentre la cittadinanza avrà libero accesso alla sede dalle 14 alle 17.

Anche il personale dei Distaccamenti VVF di Finale Ligure, Albenga e Cairo Montenotte apriranno le porte al pubblico, negli stessi orari, con l’esposizione di mezzi e attrezzature, anche al fine di sensibilizzare sulle buone pratiche di Protezione Civile.