Caruggi, spaccio di droga e 50 euro falsi: arrestato 19enne marocchino

I Carabinieri ella Stazione di Genova Maddalena nei giorni scorsi hanno arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di monete o banconote contraffate un 19enne marocchino, residente a Chiavari, di fatto senza fissa dimora, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti, ma mai rimpatriato.

Il giovane straniero è stato sorpreso nel Centro storico genovese mentre cedeva 13 grammi di droga, nella fattispecie marijuana, in cambio della somma in denaro di 50 euro ad un 55enne genovese che poi è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.

L’arrestato, sottoposto a perquisizione personale, è stato quindi trovato in possesso di una banconota da 50 euro risultata contraffatta.

La droga e la banconota sono state sequestrate.