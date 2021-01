Caruggi, marocchino ruba portafoglio a dipendente pescheria: denunciato

Ieri i carabinieri della Stazione di Ge-Maddalena hanno identificato e denunciato in stato di libertà per rapina in concorso un cittadino del Marocco, attualmente detenuto presso il carcere di Marassi per altro procedimento.

Lo straniero, in concorso con un complice al momento rimasto ignoto, si era avvicinato al dipendente di una pescheria nei caruggi mentre apriva il negozio e gli aveva rubato, dopo averlo aggredito e spintonato, il portafoglio contenente la somma 180 euro ed altri effetti personali.