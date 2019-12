Carissimi fotografi,ecco gli appuntamenti di gennaio 2020

Le Associazioni Culturali “QuiArte” e “ Renzo Aiolfi” in collaborazione con la Galleria d’Arte del Cavallo ricordano la mostra di Arte Contemporaneainaugurazione fino al 6 gennaio 2020

Il catalogo avrà luogo presso la Galleria d’Arte Via Fratelli Cervi, 1r, Valleggia Quiliano (SV) ingresso libero siete tutti invitati Proposta 2 ) Proposta di Concorso Fotografico “La caviglia scoperta”

La premiazione avverrà nel Comune di Carcare presso La Biblioteca in Via Barrili 12, nella Villa Maura il giovedì 19 dicembre ore 17 con mostra fino al 12 gennaio 2020 con i premi ai primi tre vincitori: In mostra 48 foto, ingresso libero siete tutti invitati Proposta 3 ) Consegna Attestati fine corso di ”Perfez.e Aggior.Profess. in Fotografia

Consegna degli Attestati di frequenza e merito del Corso di Fotografia

Il venerdì 24 gennaio alle ore 17.30 presso la Biblioteca Universitari di Via Balbi, 40(davanti alla Stazione Principe ex Hotel Columbia) Salone Conferenze “Per quanto riguarda la calendarizzazione e la logistica della mostra fotografica, ci aggiorniamo a dopo il periodo natalizio vi aspetto numerosi ingresso libero siete tutti invitati.