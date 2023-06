Cantieri e incidenti: coda di 13 chilometri in A12. Oltre un’ora da Nervi a Chiavari

Autostrada A12 Genova Sestri Levante nel caos dopo che intorno alle 17 di ieri un pullman è rimasto coinvolto in un incidente all’altezza del km 30 all’interno della galleria “Sant’Agostino I”.

A seguito dell’impatto per fortuna non si sono registrati feriti, ma l’episodio ha obbligato Aspi a bloccare il traffico per il trasbordo in sicurezza dei passeggeri riducendo poi il passaggio ad una sola corsia per oltre un’ora.

In virtù del ponte festivo in arrivo e del traffico sostenuto si è formata così una lunghissima coda che ieri sera ha raggiunto i 13 chilometri tra Nervi e Chiavari, con tempi di percorrenza superiore all’ora di viaggio.

Anche se Aspi ha consigliato di uscire a Rapallo per rientrare poi a Chiavari, molti automobilisti hanno deciso di uscire a Genova Nervi proseguendo poi verso il Levante lungo la statale Aurelia, dove in pochissimo tempo si è formata un’altra lunga coda di veicoli che procedevano a passo d’uomo.