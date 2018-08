Cantiere Bisagno, restringimento ad una corsia tunnel verso monti

Dalle ore 20 di lunedì 27 agosto, verrà attivata una nuova fase della cantierizzazione per la messa in sicurezza del torrente Bisagno e quindi dell’intera città.

Per proseguire con la realizzazione dei cunicoli tecnologici in piazza delle Americhe, infatti, da martedì 28 agosto l’area di cantiere di via Tolemaide sarà ampliata verso Brignole.

Sarà quindi necessario restringere la carreggiata del tunnel che collega Brignole con via Canevari limitando a un’unica corsia il traffico proveniente dal mare verso la Val Bisagno. Resteranno invece garantite le due corsie di marcia da via Canevari in direzione mare mentre rimane il restringimento di corsie del traffico sulla parte terminale di via Tolemaide. Questi lavori dovrebbero concludersi entro domenica 2 settembre.

Sino al termine di questo intervento si invitano i cittadini diretti in Val Bisagno ad utilizzare in maniera preferenziale il percorso di corso Torino–corso Sardegna.